¿Por qué en Antioquia hay menos contagios de COVID-19?

El gerente para el coronavirus en Antioquia, Luis Gonzalo Morales y la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, entregaron en Medellín Hoy Por Hoy, de Caracol Radio, un balance sobre el COVID-19 en el departamento.

Luis Morales expuso que, en 118 de los 125 municipios de Antioquia no hay casos de coronavirus. Además, en 95 localidades nunca se ha registrado ningún contagio, lo cual podría facilitar la reactivación económica en distintos lugares, bajo rigurosos controles de bioseguridad.

El gerente explicó que los resultados positivos con respecto a otros departamentos radican en el hecho de haber actuado de manera temprana y coordinada con actores públicos y privados a nivel nacional, departamental y municipal.

“Esa acción fue fundamental para poder, por ejemplo, impedir que el aeropuerto José María Córdova se convirtiera en una puerta de entrada de muchos casos. Por ahí entraron casos, sin duda, pero la diferencia es que, desde el principio elaboramos un muy buen mapa de contagios”, dijo.

Afirmó que identificar y aislar oportunamente los casos, evitó que la pandemia creciera sin control, como sucedió en la ciudad de Bogotá, donde se permitió el ingreso de cientos de casos sin los controles correspondientes.

Además, explicó que la vigilancia epidemiológica intensificada, con énfasis en la búsqueda activa de casos fue un factor clave en la etapa de contención del virus, trabajando de manera conjunta con la administración municipal de Medellín, equipos de campo y equipos de reacción inmediata para atender cada nuevo contagio reportado.

“Antioquia, hoy, lleva casi 41 pruebas por cada caso positivo, cuando el promedio de Colombia es de 14.8, el de Bogotá es de 12.1, para que tengan una comparación. O sea, buscamos mucho más los casos posibles y los podemos aislar. Eso impide que avance la epidemia”.

Proyecciones a nivel departamental

Actualmente, Antioquia tiene 480 unidades de cuidados intensivos, de las cuales, 240 están disponibles. Además, se han construido aproximadamente 260 unidades adicionales. Es decir que, el departamento cuenta con alrededor de 500 camas de UCI listas para atender pacientes contagiados.

Morales afirmó que los modelos de la epidemia mostraban que se necesitarían aproximadamente 900 unidades de cuidados intensivos, en el peor momento.

“Pero también hay que mirar que, en el peor de los días, no hemos pasado de 6 pacientes en UCI. Ojalá no tengamos que usar esas unidades de UCI, ojalá podamos identificar tempranamente los pacientes, manejarlos en la casa y que no se compliquen”, concluyó.

¿Cómo ha sido el manejo en Medellín?

La secretaria de Salud, Andree Uribe, manifestó que la plataforma Medellín Me Cuida ha sido fundamental en la toma de decisiones de la administración municipal, debido a que ha permitido identificar de manera geolocalizada y oportuna a las personas que presentan síntomas, comorbilidades u otras necesidades derivadas de la contingencia actual.

Además, afirmó que la Clínica de la 80 entrega su primera fase esta semana y está lista para recibir pacientes en dos pisos. Aunque se tomó la decisión de que solo se utilizará cuando esté saturada la red, que en este momento está alrededor del 30%".

Proyecciones en Medellín

Andree Uribe expuso que, el último modelamiento realizado mediante una alianza de universidades en Medellín, encabezada por la UPB, muestra que, más o menos, para el 9 de julio habría un pico donde se puedan presentar alrededor de 30 muertes y una saturación de UCIs más o menos de 280 camas.

“Todavía tenemos la capacidad instalada que se necesita para responder, habla más o menos de un desborde para agosto, donde necesitaríamos un poco más de mil camas de UCI, pero hay otros panoramas que nos dicen que no vamos a sobrepasar la capacidad instalada. Son dos panoramas muy opuestos, pero nos estamos moviendo entre ambos y de ahí nace nuestro "Plan Mil", donde buscamos tener mil camas de UCI, la expansión a otros centros de atención, para poder responder en el escenario desalentador y satisfactoriamente en el más positivo”, afirmó.

La secretaria de Salud indicó que, durante la etapa de reactivación económica en la ciudad, habrá estrictos controles en el sistema de transporte y espacio público, para evitar nuevos contagios con la enfermedad. Además, se tendrán bajo consideración otras medidas relacionadas con el sector salud, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.