El Museo Otraparte lucha por sobrevivir en estos tiempos difíciles

Esta casa antigua ubicada en Envigado, conocida en sus inicios como la Huerta del Alemán y tiempo después como Otraparte, fue la dueña de las tertulias de los nadaístas como Fernando González, Gonzalo Arango y los jóvenes Manuel Mejía Vallejo y Carlos Castro Saavedra, donde nacieron grandes creaciones filosóficas y literarias.

Debido a la pandemia actual, cerró sus puertas luego de permanecer abierta durante tanto tiempo. Según Juan Carlos Posada, gerente administrativo de la Casa Museo, el lugar se sostenía con ganancias propias y ayuda del municipio de Envigado, que por estos días no les han podido llegar.

Largas filas en el Metro de Medellín al retorno laboral de algunos sectores

“Como decía el maestro Fernando González, “las naranjas están difíciles”, pero siempre lo han estado. Las convocatorias se han direccionado de manera personal, no para las instituciones. Esto deja por fuera a las instituciones culturales que siempre tienen una carga fija, en tanto a prestaciones, salud, pensiones, servicios públicos, vigilancia; una cantidad de obligaciones que no paran y no han parado”, señaló el director.

Para subsistir, Otraparte ha tenido que trashumar a otras actividades financieras que le permitan seguir manteniendo a los 30 trabajadores y los gastos propios del local.

Empresas pueden registrar a sus empleados en 'Medellín me cuida'

“Nosotros estamos haciendo varios esfuerzos en términos de mirar cómo mitigar de alguna manera algunas obligaciones. Estamos haciendo entrega de libros a domicilio, nuestro café que es comprado a los reincorporados de las extinta guerrilla de las FARC en el municipio de Itüango, y estamos explorando la posibilidad de comenzar con los domicilios”, agregó el director.

Los grandes movimientos culturales y sociales del la historia han tenido sitios de encuentro, como la Cueva de Barranquilla, el Convento de los Jacobinos de la Revolución Francesa, el Café London City donde escribía Cortázar y por supuesto, Otraparte en el Valle de Aburrá.

Juan Carlos espera que cuando esto pase, muchos “Viajes a Pie” nos lleven de nuevo hasta Otraparte.