VIDEO: Bloquean vía Cúcuta por falta de ayudas

La historia se repite y esta vez, las comunidades de la comuna 14 de Bucaramanga, salieron a protestar porque no aguantan más el hambre en el que se encuentran porque ha sido mínima la ayuda en mercados que han llevado a ese sector.

Rodolfo Garavito, líder del barrio Buenos Aires indicó que desde que inició la cuarentena nacional, la alcaldía ha entregado mercados de manera parcializada y muy pocas veces. Dejando en el olvido a zonas de estrato 1 como Buenos Aires donde habitan más de 1700 familias que aseguran no tener con qué comer.

"Nosotros vivimos del día a día. Salimos a trabajar en las calles, del diario. No se puede decir que no han traído a otros sectores de la comuna 14, pero ¿nosotros? Aquí hay muchos con familias numerosas que necesitamos alimento. Si no salimos a trabajar no comemos".

Los bloqueos son en la vía Cúcuta en ambos sentidos y las comunidades esperan la llegada del alcalde de Bucaramanga para que se comprometa con ellos en una fecha para la entrega de más mercados. De lo contrario amenazan con volver a cerrar la vía las veces que sean necesarias.

