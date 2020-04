El presidente no me recibe, me toco mandarle una carta: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que hasta el momento no hay una coordinación con el Gobierno Nacional sobre la salida a laborar del sector de la manufactura.

"Con el ministro de Comercio (José Manuel Restrepo) me vi hasta ayer (miércoles), porque es que yo no sabía que iban a abrir la manufactura", dijo la alcaldesa en una entrevista con María Jimena Duzán en la Revista Semana.

Además, enfatizó que el Ministerio de Comercio no ha establecido medidas de protección para este gremio. "Ellos ni siquiera tienen protocolos (MinComercio), (...) lo que me informó el ministro es que le van a pedir a las empresas que manden a los ministerios la información, no a las alcaldías y que ellos después con mucho gusto nos la comparten (...) yo necesito saber antes para organizarles el transporte", dijo López en la entrevista,

La alcaldesa afirmó que le ha pedido al Gobierno una reactivación gradual y ordenada para minimizar el riesgo de contagio en la ciudad, ella le pidió al ministro dos semanas para reactivar dos manufacturas, pero, según López, para él el plazo es muy largo.

Por otra parte, López aseguró que con Camacol viene hace tres semanas trabajando en los protocolos y lugares de destino de los empleados de la construcción.

Respecto al transporte el lunes, la alcaldesa fue enfática en decir que si sobre pasa el limite del 35% de la capacidad de Transmilenio lo cerrará. "A sabiendas que es una fuente de contagio masiva (...) yo no voy a condenar a mi ciudad a matarse", dijo la mandataria en la entrevista.

Claudia López afirmó que estará siempre por encima las medidas que decrete el Gobierno Nacional a las del Distrito. "el presidente (Iván Duque) es el que manda, de eso no hay discusión", dijo para Semana.

La alcaldesa pide que el 27 de abril solo dejen salir a trabajar los del sector de construcción y en las próximas 2 semanas entren las empresas de manufactura para así mismo establecer un plan anti contagio como las siguientes y que regirian a partir del lunes:

-Pico y placa inteligente y que la gente use más el carro y lleve maximo a 3 personas por vehículo

-Carriles de velocidad para vehículos con más ocupación

-Taxi compartido por medio de la plataforma y en caso que la empresa no tenga una, el distrito le habilita una

-Que el ministerio de transportes le autorice el servicio de vehículos especial e Intermunicipal como transporte alternativo en Bogotá

-Pide que si se habilita el sector construcción sea solamente desde las 10am hasta las 8pm para evitar aglomeraciones en TransMilenio y recalcó que si se supera el 35% cierra el sistema.

