El 60% de las pequeñas empresas en Risaralda están 'al borde de la quiebra'

La suspensión temporal de las actividades comerciales de múltiples organizaciones de este departamento y la falta de recursos para pagar nóminas improductivas han generado que cerca de 19.800 empresas ya no tengan otra opción que el cierre definitivo de sus puertas.

Iván Muñoz, director ejecutivo de Acopi en Risaralda, mostró su preocupación por la falta de flujo de caja, lo que podría generar que las micro, pequeñas y medianas empresas no se recuperen ni siquiera cuando termine la pandemia del coronavirus.

"Muchas de las microempresas están en condiciones muy complicadas por mantener las nóminas sin producción. Esto se convirtió en un gasto social, del cual, el pequeño empresario no tiene capacidad de mantenerlo y pone en riesgo todo el tejido empresarial", señaló.

Por eso, están haciendo una petición muy especial al Gobierno Nacional para que subsidie el pago de las nóminas a los colaboradores de las empresas que están cerradas.

"Venimos pidiendo al Gobierno que nos ayuden con las nóminas, debido a que es un gasto social y le corresponde a él. El problema es que este responde con créditos y financieramente no es sano que una empresa se endeude para pagar nóminas improductivas", afirmó.

Según el director ejecutivo de Acopi, esta respuesta del Gobierno Nacional no soluciona la crisis económica y no se convierte en una opción válida para los microempresarios porque si no están produciendo, es imposible generar ganancias.

