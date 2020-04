Suspenden contratos a conductores de Transambiental por crisis del Covid-19

Unos 14 conductores de la empresa Transambiental, operadora de Transcaribe, resultaron afectados con la suspensión temporal de sus contratos durante la emergencia del Coronavirus.

En diálogo con Caracol Radio, los afectados denunciaron que la decisión se debe porque, presuntamente, no firmaron un otrosí donde se estipulaba una reducción del 50 por ciento de sus salarios.

"No nos tuvieron en cuenta como sindicato. Cuando quisimos llegar a una reunión, ya tenían el otrosí listo sin ningún acuerdo previo. Nos están perjudicando, nosotros no somos partícipes de las pérdidas de la empresa. Como 13 compañeros y yo no quisimos firmar, días después nos llamaron a suspendernos el contrato hasta que pase la pandemia", aseguró Eduardo Cabarcas.

Según los conductores afectados, durante la emergencia sanitaria solo les van a cancelar lo correspondiente a su seguridad social. "No quisimos firmar el otrosí porque vulnera nuestro contrato actual que está a término indefinido. Nuestros salarios iban a pasar de un millón 200 mil pesos a solo 600 mil pesos", expresó Cabarcas.

"Se han disminuido los ingresos": Transambiental

Caracol Radio habló con el gerente de Transambiental, Mauricio Sandoval, quien manifestó que estas determinaciones tienen el objetivo de mantener todos los puestos de trabajo a pesar de la reducción significativa de ingresos por la pandemia.

"La empresa viene asumiendo desde el inicio de las medidas restrictivas el costo total de la operación, sin embargo estos recursos son limitados. No es posible mantener a todo el personal trabajando tiempo completo, por eso se le propuso a los colaboradores una revisión de los contratos de trabajo, para que en forma consensuada se acordara una reducción de jornada y salario", manifestó el dirigente.

Sandoval aclaró que se procedió a suspender de manera temporal los contratos de trabajo de aquellos trabajadores que actualmente no pueden desarrollar la labor para la que fueron contratados por ocasión de las medidas adoptadas por el CODIV-19.

"Se dejó claro que estaban en libertad de aceptar o no el acuerdo, sin embargo les hicimos un especial llamado a la solidaridad para que entre todos sumáramos esfuerzos y todos pudiéramos salir adelante de esta situación tan difícil", puntualizó.

Según la compañía, Transambiental pasó de recibir un promedio semanal de $717 millones, a recibir solamente $29,9 millones, lo cual significa un déficit de $687,1 millones semanales.

