Alcalde reconoce muerte de médicos y aclara caso de estudiante de la ICESI

El Ministerio de Salud, confirmó esta mañana la muerte de dos médicos en la ciudad de Cali, diágnosticados con Coronavirus.

En cuanto a este hecho el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, dijo que son dos galenos de 65 y 57 años, "no quisiera dar los nombres en este momento porque podría lastimar a las familias, se trata de dos galenos 1 de 65 años de edad hipertenso y se trata de otro de 57 años de edad".

Aprovechó el alcalde para dar claridad y reforzar el comunicado enviado por la Clinica Valle del Lili, que la muerte de la estudiante de médicina Daniela Rojas Muñoz, no tiene nada que ver con el Covid-19 y que no todas las muertes en la ciudad son por esta causa, recalcó Ospina.

En cuando a los médicos fallecidos, dijo Ospina, que trabajaban en lugares muy distintos, además se está investigando si uno de los contagios se dio por fuera de su ejercicio como médico, lo cual se confirmará luego de encontrar la cadena de contagio.

Por último se hizo el llamado reiterado a quedarse en casa, los controles se van a incrementar, auque no se le puede poner un policia a cada ciudadano, dijo el alcalde, "es un tema que nos tiene a todos confrontados y tristes pero, también en la responsabilidad de no aflojar en la tarea y de decirle a todo el mundo en Cali que la vida es muy valiosa como para que usted no asuma una responsabilidad"

Por su parte, la Dra Daniela Galvan, Subdirectora científica del Hospital Mario Correa Rengifo, dijo que uno de los médicos era el cirugajo Jesús Antonio Cabrales, de 66 años de edad, quien fue diagnósticado con Covid-19 y envían un mensaje de condolencias y solidaridad.



desde el hospital lamentaron el hecho y resaltaron que no estuvo en contacto con ningún caso positivo atendido en nuestro hospital, por tal motivo, su cadena de contagio está relacionado con pacientes a nivel externo. señaló la Dra Daniela Galvan. Subdirectora científica hospital





