Mi Eje Compra Local estrategia de la RAP en Quindío, Caldas, Risaralda

En Caracol Radio Armenia conversamos con el gerente de la RAP – Región Administrativa de Planificación del Eje Cafetero, ingeniero Uriel Orjuela sobre los proyectos regionales que se deben priorizar teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, económica y social que vive el mundo por cuenta del COVID-19 y el aislamiento y cómo impacta al eje cafetero.

El directivo fue claro en señalar que en temas como salud, educación, empleo y seguridad alimentaria son la agenda que se deben trazar para superar la crisis o mitigar su impacto.

Contexto: Agua e infraestructura retos del nuevo gerente de La Rap Eje Cafetero

Una de las estrategias es Mi Eje Compra Local que ya se venía estructurando para implementar en varias zonas rurales de Caldas, Risaralda y Quindío pero que teniendo en cuenta esta pandemia se va a ampliar y potencializar con el propósito de apoyar a los productores agropecuarios y campesinos que hay en las zonas rurales de los 53 municipios del triángulo del café.

El gerente de la RAP; también señaló que los proyectos estratégicos no se van a implementar en este momento no quiere decir que no se van a ejecutar solo que hay prioridades que se deben atender.

