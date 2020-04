Ofrecen alimentos a animales callejeros en cuarentena

Se han instalado 15 comedores y bebederos gratis para ofrecerle alimentación a caninos y gatos que permanecen día y noche en las calles del área metropolitana de Bucaramanga.

La iniciativa se origina por parte de los ambientalistas con el apoyo de la Policía ambiental.

Retornaron a su país 300 venezolanos que estaban en el parque del Agua

“La idea es abastecerlos con una red solidaria con todos los ambientalistas para que no pasen hambre mientras todos estamos encerrados, ya vamos 15 comederos instalados, esperamos llegar a 30. Cada comedero tendrá un responsable para que no lo dañen, para que no se de envenenamiento , ni maltratos a los animales”, dijo Jorge Rangel, presidente del concejo de Bucaramanga.

Se espera que estos comederos se queden instalados luego de que también se pase la emergencia sanitaria.

Habilitan "línea amiga" para consultar por sintomatología de salud mental

Por medio de la Secretarìa de ambiente en las redes oficiales o del Concejo de Bucaramanga se puede realizar las donaciones para esos caninos.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA.