Malestar en Pereira por incremento de tarifas en el servicio de gas natural

Alba Lucía Medina, habitante de Pereira denunció el incremento de la tarifa del servicio de gas, en precios que oscilan entre los 4000 y 6000 pesos por vivienda, situación que además de sorprender, terminó por molestarla, pues no encontró respuesta por parte de la entidad.

"No hicieron lectura de medidores dice "contingencia fuerza mayor" y facturaron con el promedio más alto y un poquito más, debieron haber facturado con el promedio más bajo por lo que no sabían cuánto se estaba consumiendo, una señora en el conjunto que vive solita que pagaba 11 mil 10 mil pesos, le llegó por 23 mil pesos y casi todos nos llegó así", afirmó.

Señala Medina que muchos están pensando cómo van a pagar, esto ante las dificultades que está ocasionando las medidas de aislamiento para evitar el contagio del Covid 19.

"Hay unos meses donde uno consume menos y otros más, sino hicieron la factura para mi debieron facturar con el valor más bajo, he tratado de comunicarme y todavía no me contestan", mencionó.

Caracol radio consultó a Efigas para conocer en detalle a qué obedeció el incremento al que hace referencia la ciudadana, explicando que se tomaron las correctivas, como lo explicó, Erika Soledad Pinzón, subgerente comercial de Efigas explicó.

"Volvimos a retomar la operación en campo, leyendo cada medidor y atendiendo de esta forma las sugerencias de los usuarios. Importante aclarar que la ley permite a los servicios públicos hacer una facturación de consumo promedio y más en un caso como estos donde por la contingencia la idea principal es quedar en casa, pero a raíz de todas esas dificultades volvimos hacer la operación en campo y en la próxima factura se hará el ajuste si hay lugar", respondió.

Agregó la vocera de la entidad, que fue corregida la situación y que a través de servicios en línea de la página web de la entidad se puede verificar cada caso.

