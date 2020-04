Un herido dejó 'asonada' contra policía que controlaba cuarentena en Boyacá

En hechos que aún son confusos, y que están en manos de los entes de investigación, se presentó una asonada en el casco urbano del municipio de Gámeza.

Un grupo de personas al parecer ebrias, habrían desatado una batalla campal contra los uniformados que adelantaban el cierre de establecimientos que no cumplían con las medidas del orden nacional decretadas en medio de la cuarentena obligatoria para mitigar la pandemia del coronavirus.

El municipio no salía del asombro tras el asesinato de un joven minero, quien fue ultimado con arma blanca a manos de su propio hermano, cuando se presentó el enfrentamiento entre la fuerza pública y la comunidad.

Al parecer, en medio de la asonada, provocada por la comunidad ofuscada, un patrullero habría agredido a uno de los presuntos provocadores de las agresiones a la fuerza pública y a la estación de policía, causándole heridas que enviaron al civil al hospital.

El violento evento lo confirmó en Caracol Radio el alcalde del municipio, Alirio Óchica, quien explicó que “la policía fue a cerrar algunos establecimientos sociales después de las 8 de la noche de este domingo, lugares que seguían vendiendo licor y que estaban infringiendo el toque de queda que comienza a regir en todo el territorio nacional desde las 8pm, y desafortunadamente la gente quiso impedirlo con barricadas que levantaron con piedras, palos y ladrillos, dentro de todo lo que encontraron, para evitar que la autoridad actuara frente a la infracción de la norma nacional”.

Añadió que “al parecer esta conducta de la gente, se motivó porque ya estaban bajo los efectos del alcohol, y terminó provocando al parecer agresiones contra la policía, y por supuesto una respuesta de la fuerza pública, y un enfrentamiento entre la autoridad que cumplía su trabajo, y los ciudadanos, que estaban incumpliendo la norma, que no acataron el aislamiento ni el toque de queda”.

De acuerdo con el mandatario municipal, “el enfrentamiento dejó a un habitante de una vereda herido, al parecer con varias fracturas y contusiones, que según la gente, habría sido golpeado por un uniformado de forma desmedida; sin embargo, esta versión, está en manos de las autoridades correspondientes, quienes determinarán las debidas responsabilidades”.

Ochica agregó que seguramente el hecho violento no se habría generado, si los ciudadanos hubieran acatado las normas nacionales y municipales, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19: “esta situación nos tiene realmente preocupados y decepcionados, porque, incluso la comunidad, quiso tomarse la justicia por las manos; entendemos a la comunidad pero entendemos también a la fuerza pública. Pero además, no es tiempo de tener este tipo de enfrentamientos. Y tengo que decir que todo esto está en el marco de la intolerancia, y al no tomar en serio el confinamiento, que a propósito, algunos lo ha tomado en este municipio, como un juego, y eso es peligroso. Estoy seguro de que esto no hubiera pasado si la gente después de las 8 de la noche estuviera en sus casas tal y como establece la orden presidencial, y la policía no tendría que actuar. Por supuesto también tengo que pedirle a la policía que evite extralimitarse en sus funciones, todo con su debida medida y respeto a los derechos de los ciudadanos. En este caso se darán las debidas responsabilidades, pero lo primero es que la gente tiene que hacer caso, hay que cumplir la ley, y lamentablemente en el municipio no lo han hecho”.

El ciudadano que resultó herido, ya se encentra estable y fuera de peligro. Sin embargo, según el alcalde, se adelantarán las denuncias respectivas por cuenta de las partes, y para dar las responsabilidades necesarias, está al frente del caso la personería municipal.