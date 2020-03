CUT pide al gobierno acelerar apoyo a sectores vulnerables

El presidente de la central unitaria de trabajadores se mostró preocupado por la falta de apoyo para atender a los sectores más vulnerables que quedaron sin trabajo luego del aislamiento preventivo que se adoptó en el país.

Los más golpeados según el directivo, son las más de 8 mil personas que hacen parte del 70% del comercio informal de Cúcuta.

Resaltó que no hay una caracterización apropiada para adelantar una eventual entrega de recursos.

Martín Cruz, presidente de la CUT le dijo a Caracol Radio “mostramos nuestra preocupación por lo que está ocurriendo con la gente de escasos recursos que no tienen con qué hacer mercado, esto es una bomba de tiempo que puede estallar pronto si no se le presta atención. Como vamos a hablar de entrega de ayudas si no hay un censo de estos informales”.

Cuestionó también la falta de apoyo a los empleados que no contaban con un contrato y quedaron de brazos cruzados lo que disparará las estadísticas relacionadas al desempleo una vez se reactive el comercio.