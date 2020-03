Aquí no hay medicamentos: Internos de la cárcel de Ternera en Cartagena

Un llamado de urgencia al Gobierno Nacional hicieron los internos de la cárcel de Ternera en Cartagena, por las actuales condiciones en las que se encuentran en medio de la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus.

De acuerdo a algunos reclusos que quisieron mantener su nombre en reserva, desde que inició la cuarentena no reciben ninguna clase de medicinas llevadas por sus familiares, a pesar de la carencia de buenos insumos médicos dentro del penal.

“No llegan alimentos de la calle, ni tampoco nos llegan medicamentos. Aquí prácticamente no hay médicos, no dejan ingresar lo que necesitamos. En estos días nuestros familiares hicieron fila desde muy temprano para traernos implementos y les terminaron diciendo que no podían entrar. Si a un recluso le da Coronavirus, nos contagia a todos sin ningún problema”, aseguró uno de los internos.

Además, denunciaron que hay algunas personas privadas de la libertad con enfermedades que no reciben los medicamentos adecuados. “Aquí hay un señor que está enfermo y se le acabaron las pastillas de la presión, las que le dan aquí no le sirven. No dejan ingresar a nuestros seres queridos, pero sí a los guardias que todos los días vienen de la calle. Qué tal que ellos traigan el Coronavirus”, expresó.

Para evitar la propagación del Covid-19, las directivas de la cárcel decidieron suspender las visitas durante la cuarentena.