Alcalde de Manizales se hará la prueba de Covid-19

El alcalde de Manizales Carlos Mario Marín se realizará el examen para detectar si tiene coronavirus, tras participar de la reunión con los demás mandatarios locales en la Casa de Nariño.

Aunque Marín explicó que no tuvo contacto con el alcalde de Popayán, quien dio positivo para Covid-19, ya que llegó cuando este se había ido de la reunión, aseguró que se someterá al examen médico para descartar que tenga dicho virus.

“He conocido que el alcalde de Popayán ha dado positivo para el Covid-19; cuando en presidencia de la República el presidente nos citó, nunca nos encontramos porque cuando yo llegué, él ya se había marchado, no he presentado síntomas gripales, ni de ningún tipo, sin embargo me voy a hacer la prueba” manifestó.

Indica que con esa medida podrá tener total seguridad de no tener coronavirus y también dará tranquilidad a la ciudadanía.

