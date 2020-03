Prefiero la destitución antes que desproteger a mi pueblo

El alcalde del municipio Calima El Darien, Martín Mejía, manifestó que continuará con la posición de cerrar las entradas al pueblo para evitar que lleguen visitantes y turistas a esta zona que durante los puentes festivos se convierte en un espacio de recreación.

Tomada la medida el alcalde de Calima envió un mensaje al país y al presidente de la República manifestando lo siguiente "yo prefiero que usted me destituya por tomar una medida extrema para proteger a las 18 mil personas que me eligieron como alcalde, a que usted me destituya por haber sido negligente y no tomar las medidas a tiempo"

#CaliEsCaracol | "Señor presidente, prefiero que me destituya por tomar una medida extrema para proteger a mi pueblo y no por negligente": Martín Mejía, alcalde de Calima Darién



Más noticias en ▶️▶️▶️ https://t.co/zLzWFy8WYL pic.twitter.com/mAEVRgWSRB — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) March 19, 2020

Las siguientes fueron las medidas que tomó el alcalde de Calima El Darien:

La Administración Municipal de Calima El Darién se permite informar las medidas de contención adoptadas en el Decreto 055 del 17 de Marzo de 2020 emanado por el despacho del Alcalde Municipal frente a la alerta por el Covid-19 y por medio del cual se busca proteger la población de Calima El Darién.

PRIMERO: Declárese el toque de queda para menores de 24 años y mayores de 60 años en el Municipio de Calima-El Darién desde las seis de la noche (06 pm) hasta las cinco de la mañana (05 am), a partir del día 17 de marzo de 2020, de forma indefinida.

SEGUNDO: Se recomienda a toda la población colombiana no realizar visitas turísticas, ni de ninguna índole al Municipio de Calima el Darién.

TERCERO: Se ordena el cierre de establecimientos públicos y privados, como bares, discotecas, salones de fiesta, salas de conciertos, salas de proyecciones de cine o de películas en cualquier formato, teatros, museos, gimnasios, campos de futbol, piscinas, parques, jardines, Ferias, verbenas, iglesias y cultos religiosos, y en general todo establecimiento o sitio que facilite reuniones o encuentros o concentraciones superiores a diez (10) personas.

PARÁGRAFO: Se excluye de esta medida, supermercados, droguerías, panaderías, cafeterías y restaurantes, todas las entidades de servicios públicos del Estado y las que hagan parte del sistema nacional de respuesta de emergencias, los cuales deberán garantizar que no exista un aforo mayor a diez (10) personas, dentro de los respectivos establecimientos, sin excepción alguna.

CUARTO: Realizar cierre temporal e indefinido de las entradas que conducen al Embalse Calima, especialmente las entradas cuatro (04) y cinco (05).

QUINTO: Toda persona procedente de países extranjeros independientemente de la nacionalidad o país de procedencia deberán realizar aislamiento preventivo de modo obligatorio por catorce (14) días, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en la normatividad vigente.

SEXTO: Restrínjase el uso del parque Los Fundadores del Municipio de Calima-El Darién y se prohíbe el parqueo de cualquier tipo de vehículos en sus alrededores.

SÉPTIMO: Prohíbase cualquier tipo de reunión o aglomeración de personas superior a diez (10) personas tanto de carácter público o privado en el Municipio de Calima el Darién.

OCTAVO: Todas las personas con edades superiores a los sesenta (60) años que laboren en la Administración Municipal deberán coordinar con los respectivos líderes de cada área como realizar las jornadas de teletrabajo.

NOVENO: Realizar cierre temporal del Centro Vida y restringir las visitas al hogar del adulto mayor única y exclusivamente al personal necesario para su funcionamiento.

Dichas medidas se adoptan con el fin de reducir al máximo los riesgos de contagio y propagación del virus en nuestro municipio, de igual manera se reitera a la población seguir con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias y de higiene tanto individuales como colectivas.

La Administración Municipal continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno Nacional y la Gobernación del Valle, cumpliendo a cabalidad las medidas expedidas e informando de manera constante por los canales oficiales a la comunidad Darienita.

Martín Alfonso Mejía Londoño

Alcalde Municipal

Otra de las medidas tomadas por el alcalde Mejía fue suspender cualquier servicio de transporte público hacia el municipio a partir del viernes 20 de marzo y hasta nueva orden, es decir que, la empresa Transcalima que tiene la ruta Buga - Calima Darién y Calima Darién - Buga y Cali - Calima Darién y Calima Darién - Cali, suspende los 48 viajes diarios entre estos municipios.