Campesinos de Anorí convocan a una marcha por la solidaridad con los desplazados

Anorí, Antioquia

Continúa muy crítica la situación en el municipio de Anorí por cuenta del temor que persiste entre los campesinos de la vereda Los Trozos. Por esta razón y para exigir garantías de seguridad para el retorno, la comunidad está convocando a una marcha por el área urbana y posterior velatón en la iglesia del parque el próximo miércoles a las 4 de la tarde. La actividad fue denominada Gran Marcha de Solidaridad.

“Y queremos dejar un mensaje al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental y al Gobierno Municipal de la urgencia de la seguridad en el territorio, de que las familias puedan regresar sanas y salvas y que puedan sentirse seguras en el territorio, diciéndole a todo el pueblo Anorí, al pueblo antioqueño y al pueblo colombiano que somos campesinos y que merecemos la tranquilidad en nuestros territorios”, reportó José David Hernández, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste.

De otro lado, la cifra del desplazamiento forzado sigue aumentando desde que comenzó el pasado jueves. Hoy ya son más de 200 personas las que ya están en el área urbana, unos autoalbergados, otros en la casa de víctimas y un espacio acondicionado en la cárcel municipal.

“Hoy estamos hablando de 104 familias desplazadas hasta mediodía, cuando estuve hablando con el personero, registros oficiales y aproximadamente 200 personas en esos momentos con situaciones de desplazamiento forzado en el casco urbano del municipio”.

También indicó que la situación de seguridad sigue muy compleja porque en la zona de los Tenches, es decir el Filo de Los Trozos, permanece el Clan del Golfo, por lo que el riesgo persiste, aunque en la zona ya hace presencia el Ejército, que, según el señor Hernández, este lunes inyectaron más efectivos en el territorio.

“Eso le va a generar tranquilidad a las comunidades cuando ya el actor armado que está en el territorio, que es el grupo paramilitar, ya no esté y que no vayan a haber combates; realmente, hasta que ellos no salgan de ahí, seguirá la zozobra de que en cualquier momento va a haber combate y que la población civil va a estar en el medio del fuego cruzado”.

El representante de los campesinos confirma que luego de dos días y sus noches de retención de los ilegales a varias personas de la vereda, esta intimidación terminó y las personas ya pudieron reencontrarse con sus seres queridos. Algunos se desplazaron y otros están a la espera de hacer lo mismo.

“Lo que se dice es que el campo lo dejaron minado, pues reporte de la fuerza pública de que el campo quedó minado en la parte donde estaban, pero ya esa gente logró salir algunos de allá del territorio, otros siguen en el territorio, no sabemos las causas de por qué sigan en el territorio, pero fueron liberadas ya las seis personas que los paramilitares tenían como rehenes”.

Por ahora no se informa sobre la razón por la que el grupo ilegal Clan del Golfo retuvo a estas personas, pero lo importante es que ya fueron liberadas.