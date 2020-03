Un S.O.S envían internos de cárceles en Santander

Alejandro Mateus, líder de derechos humanos de la cárcel Modelo de Bucaramanga, señaló que los 3200 internos denunciaron que les suspendieron las visitas de sus familiares y tampoco les dejan entrar las encomiendas, aduciendo que esto ocurre por la emergencia sanitaria del coronavirus, complicando de esta manera la situación de asepsia del centro penitenciario.

Advirtió que no cuentan con un plan contingencia, ya que no tienen jabón para lavarse las manos y mucho menos bañarse, no hay límpido para hacerle aseo a los baños y los tapabocas no los conocen en la cárcel.

VIDEO: Sí hay toque de queda nocturno en Bucaramanga

Los internos de la Cárcel Modelo expresan también que no hay personas que socialicen la gravedad del Covid-19.

Están pidiendo a la Gobernación y Alcaldías del Área Metropolitana para que les envíen útiles de aseo.