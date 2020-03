Levantan ciclovía en la avenida Boyacá por bajo aforo

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha implementado una serie de medidas para mitigar el contagio del coronavirus en la capital. Entre ellas se encuentra la decisión de una ciclovía entre semana para que los ciudadanos evitaran el transporte público y tuvieran otra forma de desplazarse tras el pico y placa ambiental.

Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que se levantará la ciclovía por la avenida Boyacá por el bajo aforo en este corredor de biciusuarios.

"Can base en la evaluación de número de usuarios vs impacto, decidimos levantar por hoy la ciclovía temporal en la Avenida Boyacá porque ha tenido bajo flujo de bicis vs alta congestión en los carriles mixtos. El resto de las ciclovías temporales se mantiene! #BogotaSeQuedaEnCasa", dijo la alcaldesa.

Muchos a través de sus redes sociales manifestaron su malestar ya que en varias de las vías de la ciudad es más evidente el gran aforo de los carros particulares que el de la bicicletas.

Pese a lo anterior, la alcaldesa manifestó que se mantendrá la medida en la carrera Séptima, la calle 26, la calle 72 y la avenida Américas, entre otras, hasta las 7:30 de la noche.