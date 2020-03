Taxistas piden a los bancos congelar deudas por falta de usuarios

En las últimas horas tanto en el aeropuerto como en la terminal de transportes se observan largas filas de taxis esperando clientes pero en muchos casos estos no llegan por la cancelación de vuelos, cierre de fronteras y restricciones que se han dado en el marco de la contención del coronavirus en el país.

“No tenemos pasajeros en las calles, los ciudadanos no tienen sus comercios abiertos por eso pedimos que los bancos no sólo suspendan las cuotas a los taxistas sino a todos los deudores”, manifestó Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas en Bogotá.

El vocero de los conductores de servicio público también le pidió a los dueños de taxis que le bajen a la tarifa del producido a los conductores que trabajan prestando el servicio en las calles.