¿Qué debe tener una empresa para ser un buen lugar para trabajar?

Las últimas generaciones como los Millennials y Centennials han cambiado la concepción de trabajar a lo largo de los años, pues contrario a sus predecesores, este grupo de personas valora mucho los buenos ambientes laborales de las empresas en las que trabajan. Además, no suelen tener miedo de dejar un empleo si no se sienten cómodos o no están a gusto con sus labores.

Esto ha significado un reto para las empresas alrededor del mundo, pues uno de sus propósitos ha sido retener a su fuerza laboral y para eso, han tenido que convertirse en buenos lugares para trabajar.

La confianza, el desarrollo profesional y la capacitación, el buen ambiente laboral, las instalaciones acordes a su cultura organizacional y los beneficios para sus colaboradores, son factores que deben tener las empresas para poder entrar en este top.

Es común que actualmente se realicen reconocimientos a las organizaciones que cumplen con estos aspectos. En Colombia, la plataforma virtual de bolsa de empleo CompuTrabajo llevó a cabo los premios CompuTrabajo Best Work Places 2020 para precisamente, motivar a las organizaciones nacionales para mejorar el ambiente laboral, salarios y beneficios.

Dentro de los criterios de evaluación se destacan las valoraciones recibidas por los usuarios a lo largo del 2019, las cuales sirvieron para obtener los resultados de diferentes categorías relacionadas con los campos de la industria.

Una de las empresas que se llevó este galardón fue Financiera Comultrasan, que logró el cuarto lugar dentro de la categoría de “Banca”, enfrentándose a otras entidades financieras como Davivienda, Banco de la República, Bancolombia y la compañía de Financiamiento Tuya.

Esta organización es una de las cooperativas que más afiliados tiene en el país y durante los 58 años ha ayudado a sus afiliados por medio del otorgamiento crediticio, el fomento del ahorro y la puesta en marcha de programas sociales.