Para mediados de 2021 Caldas estaría libre de minas antipersonal

Nueve son los municipios de Caldas intervenidos por el Batallón de Desminado, de ellos, Anserma, La Dorada, Manizales, Pácora, Risaralda y Salamina ya están libres de minas antipersonal y actualmente trabajan en el proceso de desminado manual y canino en Manzanares, Norcacia y Supía, territorios que permitirían declarar el departamento como libre de estos artefactos explosivos.

“Se han despejado 3.145 metros cuadrados a la fecha; no se han destruido todavía ningún tipo de minas, ni mina antipersonal, ni municiones sin explosionar, ni artefactos explosivos improvisados afortunadamente, pero nos hemos encontrado 700 desechos metálicos; cuando un desminador encuentra esto, tiene que hacer la operación como si fuera una mina y eso es algo muy complejo y una dinámica muy demorada”. Explicó el teniente coronel Leonardo Fabio cárdenas ortega, comandante del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No.2

Otros de los avances que relacionan son los 70 estudios no técnicos, proceso realizado por un equipo que se reúne con la comunidad para obtener información sobre el territorio del entorno.

“Un equipo con un suboficial y tres soldados hablan con la población civil para determinar si hay o no hay contaminación, preguntan si él tiene temor, si por los caminos que andaban siente algún temor y si ellos le manifiestan al suboficial que efectivamente anteriormente utilizaba un camino, que ya no utilizan porque hace 5, 6, 7 años le dijeron no pase por ahí que está minado y ahorraban cinco horas de camino, entonces nosotros nuevamente entramos allá a liberarles esas tierras y que puedan volver a utilizar ese camino”. Señaló en Teniente Coronel.

Tras dos años de trabajo en el territorio caldense, han sido despejados 44.135 metros cuadrados y se han investigado 37 eventos en los ha habido víctimas e incautado material explosivo, registrados en los expedientes municipales.



“Este año estamos trabajando en Manzanares que son 15 mil metros cuadrados que tenemos que despejar y está un poco complicado, pero yo creería que a mediados de 2021 estaremos entregando un Caldas libres de contaminación de minas antipersonal". Indicó en Comandante del Batallón de Desminado.



Afirman que con los avances que se tienen a la fecha, se han beneficiado 600 mil personas.

