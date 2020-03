La periodista y escritora Juliana González a través de su cuenta de Twitter relató que después de llegar de un Viajé de Madrid a Medellín el 3 de marzo, llamó al 123 e informó de su llegada de una zona de riesgo aclarando que no tenía síntomas : "Me explicaron que no vendrían a hacer una prueba a casa porque no tenía síntomas. Y que no me acercara a ningún centro de salud. Mis empleadores y alumnos entendieron perfectamente y llevo en casa 7 días por responsabilidad."

Posteriormente recibió una llamada de la Secretaría de salud de Medellín, donde le decían que hiciera su vida normalmente si no tenía síntomas. "Creo que lo responsable, viviendo de focos como Madrid o Italia, es estar en casa 14 días". afirmó la periodista quien se encuentra en un aislamiento voluntario ya que es docente de dos instituciones educativas.

Me despierto indignada. Me llama la Secretaría de salud de Medellín, y 2 personas, Óscar Mendoza y Lorena Andrade, me dicen que haga mi vida normalmente si no tengo síntomas. Creo que lo responsable, viviendo de focos como Madrid o Italia, es estar en casa 14días — Juliana González-R (@juligonza26) March 10, 2020

Caracol Radio consultó a Zulma Rueda, docente investigadora de la facultad de Medicina de la UPB y Doctora en epidemiología, quien explicó que a pesar de no tener síntomas, es necesario mantener un aislamiento:

"Si la persona está asintomática, no tenemos forma de saber si tiene o no tiene el virus en el tracto respiratorio, por eso la recomendación es simplemente, quédese en su casa, no exponga a otras personas."

Además se refirió a las recomendaciones que ha realizado la OMS para viajeros que visitaron zonas de riesgo

"Lo que estipula el Instituto Nacional de Salud y las Agencias Internacionales es: si usted ha viajado a países donde se confirme transmisión activa del virus de humano a humano, la idea es que usted se quede en su casa por esos catorce días a partir del momento de su llegada. Esa es la recomendación universal."

La respuesta de la secretaria

La Secretaria de Salud de Medellín en cabeza de Andree Uribe informó que están haciendo las investigaciones correspondientes sobre las respuestas que se dan en la línea 123 y las declaraciones de los funcionarios de la secretaria puesto que lo recomendado si es permanecer 14 días aislado después de llegar de una zona de riesgo, así no se presente ninguno síntoma.