No sentí medidas rigurosas en el Cortissoz: joven procedente de China

Luego de permanecer un mes de cuarentena en la provincia de Jilin, en el norte de China, en la tarde de este lunes regresó a su casa, Andrés Felipe Henao, el barranquillero que había rogado apoyo al gobierno para su repatriación ante las afectaciones físicas y psicológicas al estar aislado por coronavirus.

En diálogo con Caracol Radio, Henao relató que durante su viaje de 36 horas hizo escalas en varios países, entre ellos, España y Emiratos Arabes en donde "hicieron un seguimiento riguroso a cada uno de los pasajeros".

Sin embargo, agregó el joven, las medidas de salud en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla "no tuvo la misma rigurosidad que en Europa".

"Cuando arribé a Barranquilla solo me preguntaron por los lugares en los que he estado durante los últimos días y si me sentía con algunos síntomas a lo cual respondí con sinceridad que no", relató.

El joven, quien se encontraba desde hace 7 meses en Asia desempeñándose como profesor de inglés, comparó los controles de 'La Arenosa' con otra ciudad colombiana como Bogotá, por donde ingresó al país.

"Allá sí se notó que reforzaron las medidas al parecer luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus porque me pusieron a llenar formulario y con una máquina especial, como un sensor, miraban mi parte corporal como la muñeca o en el rostro para determinar si empezaba a tener síntomas de fiebre", indicó.

Medidas similares enfrentó en los aeropuertos extranjeros donde debió hacer escala como Madrid y Emiratos Arabes.

Henao logró regresar a su natal Barranquilla, luego de una campaña que profesores de la Universidad del Norte y ciudadanía en general realizó para recolectar recursos para que el joven pudiera regresar de China, en donde enfrentó días difíciles a raíz del aislamiento declarado en ese país.