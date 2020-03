Dueños de taxis camioneta en quiebra

Durante la asamblea nacional de taxistas realizada en Bucaramanga, conductores de vehículos tipo camioneta manifestaron a Caracol Radio que se encuentran en la quiebra ya que no les permiten circular en el área metropolitana.

La situación según lo manifestó William Piñeres se presenta porque desde el año 2012 la autoridad de transporte no les suministra una tarifa para comenzar a laborar.

"Nosotros tenemos taxímetro. Tenemos todos los documentos necesarios y legales para ser considerados un taxi más y poder transitar por la ciudad, pero no, a pesar de que he pasado un montón de desacatos no hemos sido escuchados. Tengo mi libreta y aquí dice taxi tipo camioneta. Nosotros no usamos el vehículo para nada más. Vea, esta es la fecha y seguimos sin tener tarifas para poder cobrar" señaló Piñeres.

A propósito de la asamblea, el gremio amarillo concluyó que será enviada una carta con las tres peticiones inamovible al presidente Iván Duque para dejar constancia, una vez más, de la posición del sector.

Agregaron que saldrán a protestar el próximo 16 de marzo a las calles de Bucaramanga y muy probablemente se esté coordinando todo para que se realice nivel nacional.