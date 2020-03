HUEM reclama celeridad en entrega de recursos para atención de extranjeros

Cada día aumenta el número de venezolanos que están llegando a Colombia buscando la atención que no obtienen en su país, siendo la única posibilidad atravesar la frontera y llegar hasta Cúcuta en donde se garantiza el servicio médico para los extranjeros en las instituciones públicas.

Sin embargo esta situación genera mayor requerimiento de recursos para suplir la alta demanda del servicio, siendo insuficientes los que actualmente son enviados por el gobierno nacional hacia los hospitales de la región.

Juan Agustín Ramírez Montoya gerente del Hospital Universitario Erasmo Meóz en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que los recursos el gobierno siempre ha dicho que se giran pero el problema radica en la demora.

“El gobierno nacional paulatinamente nos ha entregado dineros que rondan por los 27 mil millones de pesos, lo que pasa es que no lo hace con la celeridad que nosotros requerimos, pero el gobierno nacional nunca nos ha abandonado por que permanente nos está apoyando con cooperación internacional, ahorita por ejemplo tenemos un proyecto de Corea que nos van a dar donaciones, y así no nos abandona pero lo que pasa es que por la crisis fiscal del país ellos manifiestan que no es posible enviarnos dinero de la manera rápida como la necesitamos” dijo el director.

Ramírez Montoya indicó que en promedio mensualmente se están atendiendo un promedio de 1.800 venezolanos que llegan con toda clase de patologías similares a las de los colombianos, pero los que más preocupan son los que no pueden seguir monitoreando al no estar inscritos en el sistema de salud.