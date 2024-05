Combatir la “Piel de Mariposa”, enfermedad huérfana, es posible gracias al hilo de cobre

Colombia

La Epidermólisis bullosa o como es conocida, “Piel de Mariposa”, es una enfermedad que provoca una extrema fragilidad en la piel, generando heridas, laceraciones, ampollas y todo tipo de afectaciones para este órgano, el cual es el más grande del cuerpo humano.

Las personas que tienen esta condición deben vendarse o tener cuidados permanentes para evitar daños en su piel, haciendo que aspectos como la ropa pasen de ser un punto secundario a una prioridad debido a que el roce con la tela les genera heridas y afectaciones a su salud y calidad de vida.

Poco se conoce de este padecimiento que hasta ahora no tiene cura, para la población que tiene la Epidermólisis bullosa es un reto encontrar ropa que no los lastime y el mercado textil no se ha adaptado a estas necesidades.

La alianza que da esperanza a la población con “Piel de Mariposa”

Movistar, empresa conocida por hacer parte del sector de las comunicaciones. ha impulsado en asociación con la Fundación Debra Colombia, una iniciativa en la que los cables de internet que están siendo remplazados por la fibra óptica y los cuales contienen cobre en su interior, sean reutilizados para confeccionar ropa con hilos de cobre.

La doctora Liliana Consuegra, médica y fundadora de la Fundación Debra Colombia, contó por medio de los micrófonos de Caracol Radio los beneficios que tiene este hilo para el bienestar de las personas con este padecimiento.

“El hilo de cobre en la ropa tiene propiedades curativas, antibacterianas, que evita los hongos y la sudoración excesiva”, esta es una enfermedad catalogada como rara u huérfana, afecta a 1 en 17.000 personas, lo que a nivel mundial traduce a 500.000 afectados o medio millón de personas afectadas.

Según Consuegra, la Fundación Debra, que es de carácter privado, tiene reportados 80 personas con esta condición en todo el territorio nacional. En principio estas prendas irán para estas 80 personas, pero no se desestima que la producción de los textiles sea mayor.