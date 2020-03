VIDEO: Alcaldesa del Socorro denuncia sabotaje

La alcaldesa Claudia Porras apareció en las últimas horas en sus redes sociales con un fuerte video haciendo una denuncia sobre un supuesto sabotaje contra ella y su labor como mandataria de los socorranos.

Porras indicó que hace 15 días su equipo de trabajo logró recuperar dos de las maquinas que se utilizan para pavimentar las vías. Maquinaria que según ella el alcalde anterior había dicho que no funcionaban.

Lea también: Despidieron a operarios de la Emab tras hostigar habitantes de calle

Sin embargo, en los últimos días una persona o personas entraron al cuarto donde se guardan estos aparatos y hurtaron algunos elementos y cortaron unas mangueras para que estas no funcionaran.

"Con tristeza me encuentro con un saboteo. Esto no lo vamos a permitir. La maquinaria es para todos y las personas que hayan hecho esto que les caiga todo el peso de la ley porque no vamos a permitir que nos saboteen y que es para las comunidades" manifestó la mandataria.

Tras estos hechos en horas de la mañana la alcaldesa Claudia Porras instaurará ante la Fiscalía las denuncias pertinentes para dar con la identidad de quienes cometieron este sabotaje.