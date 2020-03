Pareja intenta robar a un niño de cuatro años en Cartagena

A través de los micrófonos de Caracol Radio, una joven madre denunció que una pareja le intentó robar a su niño de cuatro años en el nororiente de Cartagena. El caso ocurrió cuando ella caminaba de regreso a su residencia con el menor de edad, por una de las calles del barrio La Esperanza.

"Una señora que iba con otro hombre en un carro rojo me iba a quitar a mi pequeño hijo. Ellos se detuvieron al lado de nosotros mientras caminábamos y me gritó en plena calle que le diera al niño. Al ver esto mi hijo se escondió detrás de mí, empecé a forcejear con la mujer mientras el acompañante le decía que me lo quitara rápido. Como no pudo arrebatarmelo, ella se tiró dentro del vehículo y huyó del lugar en el automotor junto a la otra persona", contó la joven madre.

La denunciante, de 26 años de edad, aseguró que la mujer es de contextura alta, delgada, tez morena y acento guajiro. "Ella estuvo pendiente de cazar a alguien que pasara con un niño. No pudo robarme a mi hijo porque varios muchachos se percataron de lo que estaba sucediendo en la calle", sostuvo.

Le puede interesar: La crisis de los árboles en el centro histórico de Cartagena

Tras la denuncia, inmediatamente el caso quedó a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Cartagena y el Gaula, quienes anunciaron investigación.

"Yo solo les digo a todos los padres que cuiden a sus hijos, eso que me pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Mi niño después de lo sucedido ha pasado llorando y con mucho miedo de salir a la calle", manifestó la joven madre.