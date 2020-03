“Que el sueño de nuestros jóvenes no se pierda en el maldito microtráfico"

La Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Gobierno de la mano de la Policía departamental señalan que tienen identificadas las zonas donde están ubicados varios expendios de drogas y están investigando toda la cadena para erradicar el tráfico de estupefacientes en el departamento.



“Decirle a todas las bandas, a todos estos expendios de drogas conocidos como ollas, que vamos con toda la determinación para ir cerrando una a una las ollas que atacan al departamento de Caldas, tenemos ya previstas 46 ollas y vamos con toda contundencia. No podemos permitir que el microtráfico se siga robando el sueño de nuestros jóvenes”. Indicó el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona.



Señala que buscan dar un golpe contundente y para ello están trabajando con las administraciones de otros departamentos, pero necesita desde la base familiar buscar la protección de los menores para que no sean influenciados y terminen siendo consumidores.



“Hacerle un llamado a los padres de familia, aquí de nada sirve una Policía y un Gobernador enfocados en este tema, ustedes padres de familia desde los hogares también tienen que poner unas reglas claras para que los sueños de nuestros jóvenes no se pierdan en el maldito microtráfico”. Afirmó el mandatario.

