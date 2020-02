En Risaralda se firmó pacto por la transparencia

Preocupa por los casos de corrupción que se han venido presentado durante los últimos años en Risaralda, donde hay 324 investigaciones abiertas que involucran a funcionarios o exfuncionarios de esta región del país, la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, indicó que se debe fortalecer el trabajo de las instituciones para que, de manera articulada, les den un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía con respecto al buen uso de los recursos públicos.

Por eso, acompañó a los 14 alcaldes de los municipios y al gobernador en la firma del Gran Pacto por la Transparencia y la Integridad, el cual fue diseñado con el apoyo de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía y que incluye 13 compromisos que incluyen la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el cumplimiento de los principios de contratación estatal y el uso de la plataforma digital Secop II.

"Este pacto tiene una especial relevancia porque es la primera vez que un Plan Nacional de Desarrollo incluye un capítulo expreso sobre la lucha contra la corrupción. Este es un Plan que, como muy pocos en el mundo, se diseñó basándose en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro gobierno viene trabajando muy coordinado y sincronizado", puntualizó Ramírez.

Por su parte, el mandatario de los risaraldenses, Víctor Manuel Tamayo, manifestó que, en su propósito por tener un gobierno transparente y al servicio de la ciudadanía, va a solicitar un espacio televisivo en el canal regional Telecafé, en el que puedan mostrarle a los risaraldenses qué convocatorias de licitación hay abiertas y cómo avanzan los procesos de contratación que realice la Gobernación.

"Este tema de la transparencia me parece que es importante aterrizarlo en labores y actos concretos. Yo creo que a veces los hechos de corrupción se presentan por la falta de publicidad de los actos públicos y hay historias de administraciones pasadas donde las licitaciones las publicaban a las 12:00 p.m. o a la 1:00 a.m., en una parte escondida de Internet donde casi nadie tiene acceso; por eso, solicitaré que se me permita mostrar las licitaciones que iré haciendo diariamente", añadió Tamayo.

Uno de los temas destacados y priorizados durante la firma del pacto fue la equidad de género, un reto que, según la vicepresidenta, debe ser asumido con la mayor responsabilidad, por lo que ha invitado constantemente a los mandatarios locales y departamentales para que conformen, en sus administraciones, secretarías de la mujer o de equidad de género; sin embargo, aseguró que estas nuevas dependencias no se pueden convertir en un fortín de corrupción con el que se paguen favores políticos.

Finalmente, la vicepresidenta, el gobernador y los alcaldes firmaron el compromiso y aseguraron que van a trabajar en conjunto para erradicar la corrupción en los procesos públicos que se realizan en Risaralda.

