Sin pistas sobre extraña desaparición de campesino en Campamento, Antioquia

El desaparecido fue identificado como Didian Arley Agudelo, un campesino de 38 años, quien desapareció en la vereda La Frisolera, zona rural del municipio de Campamento, en hechos que aún se desconocen, luego de que este fuera a enterrar un novillo.

El hombre llamó a su esposa y minutos después no volvió a contestar el celular. De inmediato sus familiares comenzaron la búsqueda, junto con las autoridades, pero no han dado con su paradero, por lo que no se descarta que el caso se haya tratado de una supuesta desaparición forzada, como lo manifiesta Jorge Montoya, familiar del desaparecido.

“Después de la búsqueda donde participaron 500 personas y no se encontró ni una pista, ya se tiene como hipótesis principal la desaparición forzada. Debe ser el Ejército porque la guerrilla no va allá hace más de tres meses. Hay otras 15 veredas buscándolo, inclusive de otros municipios de Antioquia”, señaló el familiar.

Ante esto, el Ejército Nacional comenzó un protocolo de búsqueda para localizar el paradero de Didian Arley, con sobrevuelos de drones y búsqueda por tierra.

El Ejército, respondió a los señalamientos de la comunidad sobre una aparente participación de uniformados en el hecho, entregando total claridad de que no tuvieron responsabilidad y por tanto están comprometidos con la búsqueda. Así lo comunica el mayor general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército.

“El Ejército hace parte de los mecanismo de búsqueda cuando la comunidad nos informa que a alguien no lo han encontrado en las últimas días. Ya el Ejército hace parte, con los organismos de control, de todo el mecanismo de búsqueda y protección”, señaló el general.

Las autoridades y la comunidad continúan con la búsqueda del desaparecido. Por el momento no hay pistas sobre el paradero de este campesino, quien es además hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.