Gerente de Hospital de Chinquinquirá obligaría a firmar para su reelección

Una delicada denuncia están haciendo contra una funcionaria pública en Boyacá: acusan a la gerente del Hospital de Chiquinquirá, de obligar a firmar a los trabajadores del centro asistencial, a firmar un documento para que vuelva a ser nombrada en su cargo.

De acuerdo con la concejal Rosalba Burgos, los trabajadores de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, se han venido quejando por la tercerización de la contratación de los empleados en el centro asistencial, y por la falta de prioridad para dar empleo a la gente de la región.

Pero a esto se suma una conducta que al parecer tiene muy molestos a muchos, y es que la gerente del hospital, estaría obligando a los trabajadores, a firmar una carta que se quiere radicar al gobernador de Boyacá, para exigir que la gerente se quede en su cargo por 4 años más, carta en la cual se destacan los buenos oficios y la gestión de la funcionaria pública.

La concejal denuncio en Caracol Radio que “están haciendo que el personal del hospital firme el respaldo a la actual gerente, un formato que se ha denominado ‘apoyo a la gestión 2016-2020, eso es un atropello a los trabajadores, eso no es transparente. La idea es solicitar la reelección de esta señora. Esa es una conducta irregular e inaudita, porque primero los está obligando a hacer algo que no es iniciativa propia de los trabajadores de la salud, y más allá de eso, porque se trata de un personal que ha sido prácticamente maltratado”.

Burgos dijo que le parece absurdo el que estén obligando la dicha reelección: “cómo es posible que se pida un respaldo, cuando tienen tercerizando el servicio a empresas temporales, no les pagan los recargos nocturnos, los incentivos al trabajador son muy mínimos, no todos tienen sus prestaciones sociales garantizadas, dentro de otras cosas”.

Agregó que hay otras personas que, en cambio, están firmando otro listado, en el que piden que la gerente actual del centro asistencial, no repita en su cargo: “de otro lado, hay un gran inconformismo por cuenta de la comunidad: se quejan, dentro de otras cosas, porque continuamente no hay citas para medicina general ni para Odontología. Por eso, está rotando otro formato, que sí es promovido por la ciudadanía, en donde le pedirán al gobernador Ramiro Barragán que no permita la continuidad de al gerente actual en ese cargo”.

Caracol Radio consultó a la gerente del hospital de Chiquinquirá, Luz Marina Estupiñán, quien se defendió negando que el documento haya sido formulado por ella. Dijo que las acusaciones hacen parte de una campaña de desprestigio en su contra.

“La verdad yo no necesito de este tipo de estrategias bajas para quedarme. Mi trabajo habla por mí, mi hoja de vida y mis resultados: la gestión que he realizado, las cifras, y el mejoramiento que he logrado que se puede sustentar completamente en un antes y después de mi paso por el hospital, y que además reposan en el conglomerado histórico de la institución, y con los reconocimientos que la misma ha recibido el año inmediatamente anterior, son completamente suficientes para que esta estrategia de desprestigio de algunos en mi contra, se caiga por su propio peso”, sostuvo la funcionaria pública.

En su defensa, señaló que “este es un juego de malas intenciones mediadas por la baja estrategia de la politiquería. Yo agradezco la confianza que se me dio por parte del ex gobernador Carlos Andrés Amaya, al haberme encargado durante tres años el hospital, en el cual no ha faltado un solo día de trabajo arduo para mejorar sus condiciones, y respetaré rotundamente la decisión que se tome por parte del nuevo gobernador Ramiro Barragán. Yo no tengo afán de quedarme, y menos por las malas".

Al respecto agregó: "soy una mujer transparente, y esta gerencia no es el tope de mi carrera. Yo me he hecho a pulso, en los quirófanos, y es muy injusto que toda la labor que he liderado en estos años para que Administrativamente haya un cambio positivo para pacientes y trabajadores, se esté empañando porque a pocos no les cae bien que esté en esta gerencia”.

Indicó la gerente que es una mujer responsable y seria, y que en consecuencia, “no tengo ni idea de donde salieron esos formatos. Yo no he promovido algo así. Tampoco tengo idea del segundo formato que circula, y que dicen que en el cual están pidiendo mi cabeza y rechazando una posible reelección, eso no me intranquiliza. Y si llegara a existir ese tal formato, sería una vergüenza que se lo presentaran al gobernador, así que estaré pendiente de que no se radique semejante cosa, eso no es decente y no permitiré que llegue semejante cosa al despacho del mandatario”.

Concluyó que sus resultados en gestión pública, hablan de su trabajo juicioso: “fui excelentemente calificada al final del año por el departamento administrativo de la función pública como, como la mejor funcionaria en tanto el hospital de Chiquinquirá, fue el mejor del departamento en desempeño y gestión, y eso lo califican de forma seria y relevante, eso saca la cara por mí”.

El caso será elevado ante los entes de control por parte de los denunciantes, quienes aseguran que por esta época de remociones y nombramientos, este caso no sería el único en Boyacá, y se estaría repitiendo en toda la red hospitalaria del departamento.