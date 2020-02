Creyendo que era Uber, taxista amenaza con cuchillo a padre e hija

Durante la mañana de este viernes un padre de familia le contó a Caracol Radio que, al llevar a su pequeña hija a un jardín infantil en el barrio Floresta en el sur de Bogotá, fue amenazado por un taxista.

“Dejo la niña en el jardín, se me queda una de las puertas mal cerrada, dos cuadras más adelante me bajo del vehículo y la cierro bien. En ese momento me cierra un taxista, se baja con un cuchillo y me dice que ellos van a acabar con todos los conductores de Uber. Le respondí que no sabía de qué hablaba”, manifestó Alejandro Sáenz, el hombre amenazado.

El hombre tomó las placas del taxi y observó que el vehículo pertenece a la empresa Taxis Libres, adonde llamó para denunciar la situación, y manifestó su preocupación porque algunos líderes del gremio están incitando a la violencia contra conductores de vehículos particulares que nada tienen que ver con plataformas tecnológicas.