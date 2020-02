Un NO rotundo dio la comunidad a construír un Frigorífico Nacional en Tunja

Califican la obra como un atentado ambiental y social para la capital de Boyacá.

La construcción de un frigorífico nacional en el suroriente de Tunja, está preocupando sobre todo a los habitantes de la vereda La Cabaña de la ciudad, pues la obra, se desarrollaría en medio de una Reserva natural que está protegida, y cerca al nacimiento del cauce del rio Jordán.

Eccehomo Vargas, presidente de la junta de acción comunal de La Cabaña, sostuvo en Caracol Radio que “estamos muy desconcertados, y nadie en nuestro sector va a permitir que se irrumpa ambientalmente, y socialmente con este tipo de mataderos. Para nosotros es inaudito que este proyecto quiera insistir en existir alrededor de una zona tan protegida ambientalmente”.

El líder sostuvo que hay otras zonas de Tunja que sí tendrían las condiciones para una construcción de esa magnitud: “incluso el presidente de la Junta de Acción comunal de la Vereda Tras del Alto, quien sostuvo que por ese sector habría un espacio que no sería nocivo para los recursos hídricos de Tunja, donde se podría edificar esa obra”.

Aunque la Sociedad Frigorífico Eco Tunja (sociedad que quiere adelantar el proyecto del Frigorífico) le promete a los habitantes que el frigorífico generará 400 empleos directos y otros 400 indirectos, la comunidad no les cree, y se oponen rotundamente a la obra.

“En esta discusión no cabe el argumento de la generación de empleo a costillas del daño ambiental para la ciudad, y de inconvenientes socioculturales que traería un matadero en Tunja. Por eso, no es para nosotros relevante ese ofrecimiento, y creemos que las oportunidades de empleo, están en otro lado, en otros sectores, en otras apuestas, en nuevos emprendimientos, no en estas alianzas privadas o público-privadas que quieren como sea beneficiar a unos pocos, a costa de atentar contra uno de los pocos pulmones que tiene Tunja, pues este lugar donde se quiere hacer el frigorífico, es una reserva forestal que para nosotros sí es es un tesoro”, explicó el lider de la zona rural.

De otro lado, sostuvo que no se sienten apoyados por la alcaldía de Tunja actual: “hablamos con el alcalde municipal, Alejandro Fúneme, le explicamos la gravedad del asunto, pero su posición fue muy cómoda: aseguró que, si las autoridades ambientales dan permiso, él hará caso, y ese no es el respaldo que necesitamos”.

Precisamente Caracol Radio tuvo acceso a una grabación, donde el alcalde Fúneme, le indicó al presidente de la JAC de La Cabaña, que está prácticamente de brazos cruzados frente a la construcción del frigorífico que está impulsada desde la administración municipal pasada, y dependiendo de lo que dicten las autoridades ambientales.

“Ahí nos toca esperar la decisión jurídica y el concepto de las autoridades ambientales, junto con el concepto y estudio por parte del juzgado y la procuraduría de asuntos ambientales. Nuestra posición es: Tunja necesita un frigorífico con urgencia, y necesitamos garantizarlo, pero la procuraduría nos va a decir hágala o no hágalo ahí; y dependiendo de lo que nos digan nos tocará tomar decisiones”, dijo el alcalde.

Agregó el alcalde que "ahí ya se hizo una inversión en el predio, hay permiso de Corpoboyacá, y en el escenario de que Corpoboyacá autorice, como autoridad ambiental, echa abajo la protección de la comunidad. Corpoboyacá autoriza y dice no hay afectación ambiental, no afecta la cuenca del rio, no afecta el suelo o el recurso hídrico, pues nosotros como administración no tenemos argumentos para desvirtuarlo, porque ellos son las autoridades correspondientes en este tema. Además, hoy esta obra tiene permiso para su puesta en marcha, entonces estamos esperando que decisión toma la justicia al respecto”.

De otro lado, el senador del Partido Verde por el departamento de Boyacá, Jorge Eduardo Londoño, (quien además es vecino del sector en donde se quiere realizar la obra en los alrededores de una reserva forestal), le pidió celeridad a las autoridades ambientales para pongan sobre la mesa los pros y contras de este tipo de industria en la capital de Boyacá.

“Los mataderos de otros países nos han dejado la experiencia de que estos contaminan la ciudad, y está demostrado que la PTAR no soportaría la inmundicia que dejaría ese proyecto, que también traería problemas sociales, y un ejemplo de esto es el matadero de Guadalupe en Bogotá, donde se generan cinturones de inseguridad. Esto es lo peor que le podría pasar a Tunja, tener un matadero nacional. Este mal no lo queremos aceptar en la ciudad de Tunja, ni ambiental, ni social, ni territorial es bueno para Tunja”.

Dijo que él ha estado muy atento a todo este proceso, y que hasta ahora no conocen ningún pronunciamiento serio ni oficial del ministerio de ambiente, en donde este sustente con gran peso, que el predio donde se quiere hacer el frigorífico, afecte la reserva forestal y acuífera donde nace el Rio Jordán.

La discusión sigue abierta y a merced de la decisión de las autoridades ambientales, además de la decisión de la administración municipal.

Se espera que de forma oficial las autoridades ambientales, tanto Corpoboyaca como el ministerio de ambiente, se pronuncien frente a la conveniencia o no, y establezca los beneficios y perjuicios que causaría el frigorífico.