Identifican riesgos en la planeación del proceso de Protección Costera

Funcicar a través de Vigila Cartagena identificó riesgos y debilidades en la planeación del proceso para contratar obras de protección costera que adelanta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por más de $137 mil millones. Esta contratación inició en noviembre de 2019 mediante la modalidad de régimen especial, y el procedimiento a seguir fue reglamentado de acuerdo a la Resolución 0967 del 14 de noviembre de 2019.

Este estudio reveló que se realizaron varios cambios permanentes en el cronograma de contratación, se pudo constatar que en menos de 3 meses se identificaron 7 cambios que hizo público la UNGRD en noviembre de 2019, a través de un micrositio habilitado en su página web.

Pese a que antes de su publicación, Funcicar recomendó a la Alcaldía de Cartagena y a la UNGRD planificar el proceso de contratación para obras de protección costera y ofrecer garantías de transparencia, donde observó deficiencias en la planeación de los tiempos del proyecto y baja calidad de la información publicada.

Funcicar manifestó que la entidad también ha modificado en tres ocasiones el informe final de evaluación. De manera inicial fueron publicadas dos listas con 29 proponentes habilitados, tres días después se publicó una nueva lista con 30 habilitados, y el 12 de febrero incluyeron a dos nuevos proponentes para un total de 32 habilitados.

Para Funcicar estos cambios generan incertidumbre en torno al proceso de evaluación que se le ha venido haciendo a las empresas interesadas.

Funcicar destacó la creación del portal web https://proteccioncosteracartagena.co, el cual ha servido de medio de consulta para hacerle seguimiento a la contratación del proyecto, sin embargo, se identificaron falencias en la calidad de los datos publicados:

Documentos sin fecha: La UNGRD publicó varios documentos importantes del proceso sin establecer fecha.

Por ejemplo, la “Fe de erratas: requisitos generales de obra”, documento en el cual se establecen condiciones generales del contrato, no tiene fecha de publicación y no se puede establecer si se hizo público antes o después que venciera el plazo para que las empresas manifestaran interés en el proceso.

Igualmente, las respuestas a observaciones hechas al proceso fueron publicadas sin fecha por lo que no se puede tener claridad si se dieron dentro de los tiempos establecidos en los cronogramas.

Datos de los proponentes: La información disponible no permite precisar a cabalidad datos relevantes de los proponentes habilitados en la convocatoria. No se conoce el NIT de algunas empresas, tampoco el porcentaje de participación dentro de los consorcios y uniones temporales, hubo casos en los que no se dio a conocer el nombre del habilitado o los representantes legales de las empresas.

Funcicar recomienda a la UNGRD, como administrador de los recursos del proyecto, y a la Alcaldía de Cartagena, garantizar la planeación y publicidad del proceso de contratación, aplicando reglas claras en el cumplimiento del cronograma y mejorando la calidad de la información, a fin de que la ciudadanía y empresas interesadas tengan mayores insumos para hacer un seguimiento efectivo.

Vigila Cartagena es una iniciativa de control social preventivo que desde el 2018 ha hecho seguimiento al macroproyecto de protección costera y a la inversión pública del Distrito, promoviendo buenas prácticas de contratación y calidad del gasto público.