Diputado Londoño demandó al diputado Camilo Gaviria

El diputado Mauricio Londoño interpuso una demanda contra el otro diputado Camilo Gaviria, pues aseguró que este vulneró su derecho al buen nombre

Lo anterior debido a unos anuncios realizados por Gaviria en días anteriores en los que expuso que algunos partidos políticos se estaban vendiendo por puestos y se estaban aliando con la actual administración departamental.

Londoño había manifestado que debería retractarse de estas palabras si no enseñaba pruebas y hasta el momento expresa que no lo ha hecho, asegura incluso que Gaviria continúa haciendo dichas acusaciones, “ya se está radicando esa demanda, uno debe ser responsable con lo que dice y le di una espera más porque a la gente hay que darle espera, como yo dije que él era alguien nuevo pensé que iba a corregirlo, pero no lo ha hecho”.

Manifestó también que las palabras son indelicadas porque daña su imagen, “él debe corregir su actuar y su decir o debe asumir las consecuencias porque no puede decir que yo soy un vendido, que me están dando contratos y que me están dando burocracia para defender al gobierno, yo defiendo el gobierno porque creo en él y creo en el gobernador”

En un inicio Londoño había dado 48 horas para que Camilo Gaviria se retractara y esto fue la semana pasada.

