Movimiento Provida rechazó muerte del feto de siete meses

El movimiento Provida pide al Gobierno nacional que investigue las acciones que ha realizado Profamilia con las mujeres en gestación, a raíz de la muerte de “ juan se” el feto de siete meses que fue abortado por su madre en Popayán y que se ha convertido en un tema nacional e internacional.

Varios de los miembros de este movimiento piden que estos actos sean pagados por la justicia por quienes lo cometen.

"Le exijo al Gobierno y a la Corte que aplique la justicia a los infanticidas y feticidas, que le venden la solución a la mujer, hoy el director científico de Profamilia afirma causa menos prejuicio para la madre matar a su bebé en un aborto ,que tenerlo, que ese señor explique los cientos de testimonios que hoy día luchan con las secuelas del post aborto. Los bumangueses no queremos aborto, no se pueden matar los bebés antes de nacer, las empresas tienen el negocio de matar bebés no nacidos", dijeron los miembros de Provida.

Varias de los testigos que han tenido la intención de abortar en Bucaramanga, le contaron a Caracol Radio que al pedir ayuda en Profamilia, la asesoría que han recibido es la de abortar a sus hijos.

Por este polémico caso de "JuanSe" ,el movimiento Provida en Santander realizó un plantón al frente a las instalaciones de Profamilia y anuncian que seguirán en manifestaciones hasta evitar que el aborto se legalice.