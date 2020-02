Dos semanas sin internet ajustan habitantes de Belén

Cerca de un centenar de viviendas del barrio Belén Rosales están afectados por la suspensión de 17 días del servicio de teléfono y otros cinco de la conexión a internet, por un daño, que insisten, no ha sido reparado por UNE TIGO Telecomunicaciones.

Jairo Mesa, habitante y comerciante del sector, aseguró que está perjudicando los locales, porque muchos necesitan la conexión a internet para poder cumplir con sus tareas diarias.

“Llevamos 17 días sin teléfono y para acabar de arreglar UNE vino y dañó el internet. No es que lo hayan dañado de la calle, UNE vino y daño el internet. Llamamos a la línea 4444141 y no nos atienden, le cuento que en diciembre nos llegó la misma y la cuenta de servicios llegó tal cual y llevamos 17 días y me llegan mensajes de que pague”, agregó

Relató que no tienen teléfono ni para colocar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que esperan que se dé una solución oportuna.