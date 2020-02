Cargos a 18 exconcejales de Palmira, por posesión de Personero en 2016

Por supuestas irregularidades en la posesión del personero del municipio de Palmira, en en enero de 2016, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos en contra de 18 ex concejales de esta población del Valle.

Los hechos habrían ocurrido en enero de 2016, fecha en la cual el Concejo Municipal del municipio en mención posesionó como personero municipal a Efraín Rojas Docel.

Según la Fiscalía, los concejales del período 2016-2019 se habría extralimitado y desconocido lo dispuesto por el Consejo de Estado semanas atrás, cuando anuló la elección de Rojas Docel, quien fue nombrado sin haber ocupado el primer puesto en el concurso de méritos que se hizo para dicho cargo.

Dicha irregularidad fue denuncia por la afectada, Juliana Victoria Ríos, quien a pesar de haber ocupado el primer puesto en el concurso no fue nombrada para tal.



Durante la audiencia, la Fiscalía formuló cargos a los 18 ex concejales por los delitos de prevaricato por acción y por omisión, así como falsedad en documento.



Los ediles afectados son:

.- Wendy Layda Armenta Quintero

.- Juan Pablo Urrea Pineda

.- Alex Sinisterra Albornoz

.- Ingrid Lorena Flórez Caicedo

.- Claudia Patricia Salazar Ospina

.- Freimar Granada

.- Oscar Armando Trujillo Trujillo

.- Alexander Rivera Rivera

.- Jorge Enrique Agudelo Jiménez

.- Juan Carlos Suárez Soto

.- Francia Ceballos Valdes

.- Orlando Giraldo Velásquez

.- Hugo Perlaza Calle

.- Joaquín Oscar Celio Fonseca Camargo

.- Juan Alfredo Saldarriaga Caicedo

.- Alexander González Nieva

.- Héctor Fabio Velasco Hernández

.- Ana Beiba Márquez Cardona



Los hoy imputados no fueron objeto de medida de aseguramiento. Sin embargo, continúan vinculados a la investigación.