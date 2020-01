Dos semanas de clases y el PAE aún no se ha ejecutado en unas instituciones

Algunos colegios de Manizales empezaron el año sin tener el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y después de una semana y media el inconveniente no se ha solucionado.

Desde la administración municipal explican que la problemática se está presentando debido a que algunos rectores de instituciones educativas no han realizado el censo de los estudiantes que requieren el beneficio y que ese censo era una obligación desde la semana anterior.

Francisco Vallejo, secretario de Educación municipal, expresa que por tal motivo la jornada única tampoco se ha podido implementar en esas instituciones que no tienen todavía el PAE. “Hay unos rectores muy juiciosos que tenían lista esa focalización de estudiantes desde el primer día, pero hay otros que no lo han hecho, puede ser que están ocupados con lo de las matriculas o en otros asuntos y es por eso que no se ha podido ejecutar el PAE en esas instituciones”, explica Vallejo.

Asegura que ya se empezará a evaluar cuáles rectores han cumplido con la labor y cuáles no, para empezar a aplicar medidas.

