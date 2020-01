¡Otra vez tramadol!, menor estuvo en riesgo por confusión en medicamentos

Mariela Páez, es la madre de un menor de dos años de edad a quien su Eps Medimás le formuló un antiparasitario que por error en su compra casi le cuesta la vida al pequeño.

El caso se registró cuando la progenitora llegó a reclamar el medicamento y al no suministrarlo se dirigió a una droguería ubicada en la Ciudadela Juan Atalaya y allí lo compró.

Al momento de suministrar el producto, la señora se da cuenta que la caja del medicamento registra como nombre Abendazol y que en su interior aparecen es unas gotas de Tramadol.

Frente a la sorpresa y admiración ella recuerda el caso reciente en la capital del país y se dirige a las autoridades sanitarias.

En diálogo con Caracol Radio la señora expresó que “yo fui a comprar la medicina y me encontré con que no era jarabe sino gotas y llevaban por nombre Tramadol, recordé lo de los niños y me dio mucha angustia”.

Expresó que “luego de este hecho me asusté mucho, y me fui a llevar el producto a la Secretaría de Salud”.

Explicó la mamá del menor, que ante esa situación se dirigió al Instituto Departamental de Salud para elevar la denuncia ante esa situación a la que se vio expuesta.

