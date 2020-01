Tiburones son explotados en acuarios ilegales en zona insular de Cartagena

No paran los escándalos en la zona insular de Cartagena. Daniela Correa, una turista bogotana, fue a pasar unos días de descanso en el Archipiélago de San Bernardo y decidió tomar un paseo para conocer las pequeñas islas pertenecientes a la jurisdicción de la capital de Bolívar, sin embargo, al llegar a Santa Cruz del Islote se llevó una tremenda sorpresa.

De acuerdo a la denunciante, en esa isla dos tiburones indefensos son maltratos y explotados al ser sometidos a largas jornadas de entretenimiento, donde los visitantes por un “aporte” de solo 5 mil pesos, pueden ingresar a un espacio artesanal estrecho para tocarlos y tomarse fotografías sin ningún tipo de cuidado.

“Cuando uno llega ve que son dos acuarios improvisados súper estrechos. La gente se mete a tocarlos y a tomarse fotos. Estos animalitos tienen tortugas y varios peces a sus lados”, contó indignada.

Correa aseguró que pudo evidenciar la actitud de estrés de los tiburones porque evitaban el contacto con los visitantes.

Lea también: Días de cierre en Playa Blanca dependerían de implementación de medidas

“Esos tiburones no tienen dientes entonces no muerden. Allí estaban dos nativos y cuando los tiburones se metían al fondo como tratando de esquivar la gente, cogían y los sacaban otra vez a la superficie para presentárselos al público y los pudieran tocar. Yo no me quise meter porque eso es maltrato animal”, sostuvo.

La turista expresó que durante los 15 minutos que estuvo en Santa Cruz del Islote, entre 20 y 25 personas ingresaron al tiempo para tener contacto con los tiburones.

Ante la ausencia de autoridad en esa zona, Correa decidió publicar varios videos a través de sus redes sociales personales denunciando la forma en cómo son explotados estos animales.