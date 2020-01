Festival del frito le apuesta la renovación en su versión XXXVI

La directora del IPCC, Saia Vergara, explicó las novedades que para este año traerá la XXXVI edición del festival del frito cartagenero. La principal, el cambio de sede, ya que pasará del parqueadero de las Botas Viejas al reducto del Centro de Convenciones.

Vergara aseguró que la decisión se toma enteramente por mejorar las condiciones en las que se venía realizando el festival. "Cambiamos para tener más espacio, para hacer del festival una experiencia más segura y saludable. La gente irá, hasta ahora solo critican la decisión argumentando que la gente no va a ir, pero eso no lo sabremos hasta que no empiece".

El festival mantendrá el concurso con 5 fritos tradicionales de la gastronomía cartagenera: carimañola, buñuelito de fríjol, arepa con huevo, arepita dulce y empanada de maíz, así mismo se incluirá la categoría especial de arepa innovadora. También habrá una mesa de fritos veganos.

Esta versión del festival mantendrá los espacios para los artistas cartageneros, pero según la dirección del IPCC, se busca que los asistentes vayan en verdad a degustar los fritos y no atraídos por un artista o espacio musical. "Esa es la esencia del festival, el frito", señaló Vergara.

Los jurados se mantendrán en secreto, pero la organización adelantó que se traerá a un personaje del orden nacional para que deguste los fritos cartageneros. Así mismo, se abrirá un espacio para proyectar cortometrajes y películas para que los asistentes aprecien esa muestra cultural mientras comen los fritos.