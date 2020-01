Polémica en Cartagena por nuevo sitio del tradicional Festival del Frito

A través de sus redes sociales, la nueva directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, anunció que la XXVI edición del festival del frito cartagenero tendrá lugar en el reducto del Centro de Convenciones, paralelo a la calle del Arsenal.

La decisión se da, según Vergara Jaime, para darle "unas mejores condiciones a este festival, queremos ponerlo a dialogar con el mundo y en ese escenario también tendrá una interacción con el patrimonio, la historia y la naturaleza", señaló.

El anuncio no cayó bien en algunos sectores del ciudad, las propias fritangueras fueron de las primeras en protestar frente a las propias instalaciones del IPCC. Para las principales protagonistas de evento, "no es un lugar ideal, tradicionalmente el festival siempre ha sido en el Pie de la Popa y tenían que reunirse con nosotros", dijo una de las matronas.

En el Concejo Distrital también se escucharon voces de rechazo, como la del concejal Laureano Curi, quien expresó que "me preocupa mucho es el acceso a este evento. Aproximadamente más de 5000 cartageneros visitan a diario este festival y no hay forma de garantizar un adecuado transporte público para el mismo. Solo hay una ruta de Transcaribe y no es suficiente".