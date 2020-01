1.300 policías garantizarán seguridad durante la Lectura del Bando

Este sábado se realizará el primer evento masivo del precarnaval, la Lectura del Bando donde se espera la participación de 8.000 personas, para lo cual la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Alcaldía de Barranquilla han desplegado un esquema de seguridad con 1.300 policías que garantizarán la seguridad durante el evento.

Lea también: ‘En Barranquilla se vive así’: todo listo para la Lectura del Bando 2020

Así mismo, una vez culminado el evento que inicia a las 8:00PM y culmina sobre la medianoche, las autoridades se tomarán puntos clave de las ciudad, donde los baranquilleros continúan las celebraciones.

"Haremos presencia en puntos clave que son usados para aglomeración de personas y ocupación indebida del espacio público. Vamos a tener presencia en la carrera 8, en la calle 74 con 44, en la calle 82 y calle 84" dijo Clemente Fajardo, secretario de Gobierno del Barranquilla.

Transmetro ya tiene el ‘Bus Carnavalero’, pa’ que se mueva la gente

El secretario agregó que desde las 5:00 de la tarde del sábado, 250 funcionarios de las diferentes secretarias del Distrito de Barranquilla, estarán atendiendo las eventualidades que puedan registarse, esto con el apoyo de 50 guardianes de la oficina de Seguridad y Convivencia.

CIERRES VIALES

Por la Lectura del Bando, la secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, ha dado a conocer los siguientes cierres viales que se desarrollarán por el evento que tendrá lugar en la Plaza de la Paz

• Calle 53 entre Carreras 50 y 44 (no incluyen las carreras).

• Calle 53B entre Carreras 44B y 44 (no incluye Carrera 44).

• Calle 50 entre Carreras 50 y 44 (no incluye Carreras).

• Calle 49B entre Carreras 50 y 46a (no incluye Carrera 50).

• Calle 48 entre Carreras 50 y 44 (no incluye Carrera 44).

• Calle 47 entre Carreras 50 y 45 (no incluye Carreras).

• Calle 46 entre Carreras 50 y 46 (no incluye Carrera 50).

• Carrera 44B entre Calles 54 y 47 (no incluye Calles).

• Carrera 45 entre Calles 54 y 47 (no incluye Calles).

• Carrera 46 entre Calles 54 y 45 (no incluye Carreras).

• Carrera 46a entre Calles 50 y 48.