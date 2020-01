“Peñalosa abrió de forma atropellada licitación de Transmilenio por la 68”

Frente a los cuestionamientos que se generaron en los últimos días por las demoras para nombrar a un nuevo director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó que esto se debe a que la pasada administración abrió de forma apresurada la licitación para el proyecto de Transmilenio por la avenida 68.

“La pasada administración decidió abrir, de manera atropellada en mi opinión, la licitación de la troncal de la 68, una licitación que se ha hecho en menos de dos meses, en tiempos muy apretados, en mi opinión atropellados. El 30 de diciembre pasado estaban recibiendo propuestas y evaluándolas mientras todos estábamos celebrando el año nuevo, esa no es la manera más garantista de hacer una licitación”, dijo la alcaldesa de Bogotá.

“Esta administración no llegó para ser firmón de contratos que no ha estructurado y que expresamente pidió más tiempo para evaluar el proyecto con más serenidad, de manera que le pedí al director encargado que culminé ese proceso, él me dijo que lo tiene listo el 23 de enero, nosotros empezamos en el IDU el 23 de enero”, agregó.

La alcaldesa recordó que este miércoles 15 de enero en horas de la tarde se reunirá con la Ministra de Transporte para conocer los resultados de los estudios sobre el transporte masivo en Bogotá, que indicará si la avenida 68 es el corredor más importante del occidente de la ciudad y si en realidad necesita una troncal de Transmilenio.