Timochenko: "Plan para asesinarme no era cortina de humo por chuzadas"

Luego de que la policía y la fiscalía revelaran el pasado fin de semana que frustraron un plan para asesinar a Rodrigo Londoño Timochenko en el departamento del Quindío, el máximo líder del partido de la farc habló en un medio local de Armenia sobre este tema.

En un entrevista con el diario local La Crónica del Quindío, Rodrigo Londoño en 30 minutos entregó detalles sobre el riesgo y la amenaza contra su vida.

En contexto: Confirman plan para asesinar a Rodrigo Londoño “Timochenko”

Y señaló “yo sé que hay mucho gente esperando que yo despotrique contra el gobierno que ratifique que es montaje, incluso hasta compañeros del partido están esperando que yo hable en esos términos, pero hay que apelar al sentido común sin apasionamiento y hay que ser objetivos en explicar los hechos y porque estamos en un proceso de paz cuya fase fundamental es la reconciliación”

Sobre si el plan era una cortina de humo sobre el escándalo de las chuzadas del gobierno Timochenko indicó “decir que esto que se dio contra mí es una cortina de humo no es objetivo, porque a mi desde noviembre del 2019 me informaron desde la UNP y la policía que habían descubierto un plan para atentar contra mí, y que no era en Bogotá sino en las regiones donde iba a estar”

Y añadió “a los pocos días que llegue al Quindío me dicen que la amenaza está cerca de la finca donde me estoy hospedando y yo confió en los equipos de inteligencia, por fortuna no pasó nada con los hechos que todos conocen del fin de semana”

En relación a los integrantes de las disidencias que estarán detrás de este plan, Rodrigo Londoño lamentó que personas con las que compartió muchos momentos, situaciones, historias tristes y felices en la confrontación y puntualizó “es muy triste que estos dos guerrilleros, muchachos estaban convencidos de venir a matar a un traidor, porque los envenenaron contra mi”

Yo sigo firme con el compromiso por la paz de Colombia a pesar de estos hechos y las amenazas.