Joven muere por picadura de abejas

Un hombre con Síndrome de Down murió tras ser atacado por un enjambre de abejas. El trágico hecho se registró en la Calle 39A No. 46C-05 barrio Mariano Ramos, en momentos en que la víctima se encontraba descansando en el segundo piso de su vivienda.

Su madre Marlen Gutiérrez dijo que en ese momento “Me percaté de lo que estaba sucediendo y subí corriendo en donde se encontraba mi hijo y vi como era atacado por las abejas. Traté de alejarlas con un insecticida pero no pude hasta que llegaron los bomberos y lo rescataron”.

El cuerpo de bomberos voluntarios se lo llevaron en una ambulancia al Hospital Carlos Carmona, pero prácticamente allí llegó sin signos vitales.“Era mi único hijo, el sentido de vida, hubiera preferido que me hubieran atacado a mi, incluso haber muerto y ahora me he quedado sola en el mundo" dijo la humilde mujer.

Las exequias del joven de 35 años se cumplirán este viernes, dijo la señora Marlen Gutierrez.