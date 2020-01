Accidente no afectará cronograma del Metroclable Picacho

Luego de la atención a las 10 personas heridas por la caída de un cable auxiliar, del Metrocable Picacho, que está en construcción, la gerencia del Metro de Medellín explicó que visualmente, el cable principal no tiene afectaciones tras el accidente, por lo que se estima que no habrá retrasos en el cronograma de obra.

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, detalló que se desprendió el cable auxiliar, que es solo utilizado para tensionar el principal y que en la operación comercial del sistema no tiene ninguna funcionalidad. Reiteró el funcionario que es un desprendimiento en un procedimiento y no una falla, al asegurar que el cable principal es completamente seguro para los próximos usuarios del sistema.

“Era una maniobra de montaje y el cable se destempló y cayó sobre una estación de servicio. La mayor número de heridos son empleados del contratista. El Metro no ha recibido la obra y por lo tanto es contratista quien está a cargo de la situación... aparentemente el cable principal no está afectado y no está reventado y por lo tanto este accidente en operación es imposible que suceda” contó el gerente Tomas Elejalde.

Ricardo Mora, director del Dagrd, explicó que de las 10 personas lesionadas, cinco están en centros asistenciales. Manifestó que se debe garantizar la estabilidad de unas viviendas y establecimientos que fueron afectados y se prestará la atención para la maniobra de izada del cable; que hasta el momento no se conoce a que horas se dará para habilitar la Autopista Norte.

Finalmente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, detalló que se mantiene un seguimiento de los heridos, que están estables. Agregó que la prioridad es la seguridad del cable principal.