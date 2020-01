Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 7 de enero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

“Respeto y asumo la decisión de Monseñor Carlos Arturo Quintero de suspender mis actividades sacerdotales” fueron las palabras del ex gobernador del Quindío, padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá al conocer la decisión de la iglesia católica de suspender su apostolado.

A través de un comunicado el obispo de la diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero reveló que el ex mandatario fue suspendido Ad Cautelam donde señala que la suspensión es considerada una pena medicinal que busca que el sacerdote sane las heridas por haber dejado la iglesia católica pero además responda por los temas que tenga pendiente de su función como gobernador del departamento

El ex mandatario agregó “soy consciente de que en derecho debo responder ante algunos temas pendientes que por mi función se tienen en organismos de control como la fiscalía, la procuraduría y la fiscalía y que la suspensión en principio por ocho años es por desobediencia, más allá que el obispo anterior monseñor, Pablo Emiro Salas me advirtió que no le debía hacer, sin embargo creí que era el momento por el bien del departamento”

Gracias al trabajo del ejército, la unidad departamental de la gestión del riesgo, la alcaldía de Montenegro y EPQ se normalizó después de tres días el servicio de agua en esa localidad luego de la emergencia provocada por un derrumbe en la acequia y una falla en el nuevo sistema por gravedad

El alcalde de Montenegro, Daniel Restrepo indicó que luego de superada la emergencia se buscará establecer que es lo que ocurre con el nuevo sistema por gravedad que fue inaugurado en diciembre y que no respondió ante la emergencia

Por su parte el gerente encargado de EPQ James Castaño explicó que aunque entiende la preocupación del alcalde, lo que ocurrió con el sistema de gravedad está relacionado con la presión del agua que afectó el tubo de conducción y que están dispuestos a explicar la situación.

Ante la denuncia en redes sociales de que al parecer en Panaca, Quindío estarían sedando los gatos de exhibición, desde el Parque aseguran que la información es falsa, porque su prioridad son los animales.

A través de la red social Instagram una mujer veterinaria público un corto video en el que manifestaba que al visitar el parque panaca ubicado en Quimbaya, Quindío los gatos de exhibición eran sedados esto al constatar que uno de los felinos tenía una pupila dilatada y no se movía.

A través de un comunicado el parque panaca rechazo esta versión y manifestó Es absolutamente falso que practiquemos la sedación de animales para la interactividad con nuestros visitantes. PANACA trabaja con los más estrictos estándares de bienestar y respeto animal, todos avalados bajo la certificación en ISO 9001 e ISO 14001 en su versión 2015.

Señalan desde Panaca que el diagnóstico de sedación que aparece en un video en redes sociales, concluye desde una inspección ocular rápida y sin un examen clínico y que es claro en que el médico veterinario y el zootecnista, dedicarán el tiempo necesario al animal con el propósito de hacer una evaluación completa de su estado de salud para poder así indicar los exámenes complementarios indispensables para precisar el diagnóstico.

Lo curioso es que horas después de dar a conocer el video y la denuncia y de la respuesta de panaca el material fue desmotado de la red social…desde Panaca no descartan emprender acciones legales contra la denunciante…

Armenia fue la cuarta ciudad del país con mayor variación anual del Índice de Precio al Consumidor, IPC con 4,28% por encima del 3.8% que se reportó a nivel nacional lo que la ciudad una de las capital con mayor costo de vida en Colombia.

Precisamente por este incremento del IPC subieron los precios de los peajes, entre ellos el de cruces en autopistas del café entre Armenia y Pereira que quedó en 14.300 pesos para vehículos pequeños y es el tercer peaje más caro del país.

En Armenia, investigan la muerte de un policía que fue hallado sin signos vitales dentro de la habitación de su vivienda

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar motivos de la muerte violenta del patrullero de la Policía Julián Morales cuyo cuerpo sin vida y con heridas producidas con arma blanca fue hallado por su compañera sentimental en una de las habitaciones de su vivienda ubicada en la casa 11 manzana 6 del barrio villa juliana al sur de Armenia…

El comandante encargado de la policía, coronel Héctor García indicó que con el grupo de criminalística adelanta la investigación para esclarecer móviles y autores de este hecho, el patrullero cumplía labores de vigilancia y patrullaje en el CAI San José de Armenia.

Una mujer resultó lesionada con quemaduras de consideración en su cuerpo por estallido de una olla pitadora, situación que se presentó en el barrio Montevideo de Armenia, la dama es atendida en un centro asistencial.

Un ciclista muerto, cinco personas lesionadas y 100.000 vehículos movilizados y 64 comparendos por infracciones de tránsito deja como saldo el plan retorno en el departamento del Quindío durante el puente de reyes mayos

El comandante de la policía de tránsito y transporte, mayor Fabio Sierra lamentó el hecho que se presentó en autopistas del café donde un ciclista de 73 años de edad identificado como Hernán Serna Giraldo fue arrollado por un camión en la vía Armenia Pereira el domingo en la mañana

El oficial reiteró la importancia de la precaución y prudencia en la conducción en esta carretera que es muy utilizada por los ciclistas para que se respeten las normas y los espacios

En el Quindío voceros de los clubes de ciclistas llamaron la atención por los continuos accidentes de tránsito en autopistas del café, donde el fin de semana un adulto mayor en su bicicleta murió al ser atropellado por un camión y solicitaron nuevamente señalización y campañas de prevención en esta vía.

El accidente más aparatoso del fin de semana se registró en la carrera 19 norte en el sector de los bloques de provitec al norte de la ciudad de Armenia donde tracto camión que transportaba lacteos presentó fallas mecánicas se volcó sobre la vía y se prendió en llamas

El teniente Juan Diego Herrera del cuerpo oficial de bomberos de Armenia, explicó que el conductor y los dos acompañantes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a centros asistenciales, la vía estuvo el pasado sábado varias horas cerrada porque el tracto camión quedó volcado en uno de los carriles.

Gracias al buen clima y la colaboración del ejército fueron superadas las emergencias por derrumbes que afectaron varios municipios del Quindío.

El comandante del batallón Cisneros, Coronel Raúl Arévalo Vargas indicó que con los soldados de la unidad militar y la maquinaria atendieron los deszlizamientos de tierra en la vía entre los municipios de Córdoba y Pijao donde cayeron 50 metros cúbicos de tierra, emergencia que ya fue superada.

Así mismo en las zonas rurales de estos municipios donde había otros derrumbes también se traslado maquinaria para remover la tierra que imposibilitada el paso de los habitantes de la zona rural y sus productos.

El alto oficial agregó que personal de la institución también colaboró con la emergencia en Montenegro donde un derrumbe de 60 kilómetros de tierra y que afecto el sistema de conducción de agua dejo sin ese servicio a 30.000 habitantes también fue atendida y el agua ya regreso a los habitantes.

Con honores militares es velado en la sala del Espíritu Santo en Armenia el cuerpo sin vida del militar retirado y héroe de la guerra de Corea José Heli Grisales Jiménez que falleció el fin de semana en el departamento del Quindío, sus exequias se cumplirán hoy a la una de la tarde en la iglesia del espíritu santo.

Desesperados están los familiares del joven Juan Esteban Suaza Hernández de 19 años de edad que está desaparecido desde el pasado 27 de diciembre cuando fue visto por última vez en el barrio las 60 casas de Armenia

José Manuel Ocampo tío del joven manifestó a Caracol Radio que ante la fiscalía fue instaurada la denuncia por la desaparición, recordó que la última vez que lo vieron vestía con chaqueta negra con capucha, camiseta blanca y jeans, además que tiene un tatuaje en el cuello, un Ángel con alas abiertas.

Desde la alcaldía de Armenia aseguran que uno de los colegios más tradicionales El Marcelino Champagnat si funcionará a pesar de que el ministerio de educación no ha autorizado la contratación con la comunidad de los hermanos maristas que administran la institución educativa.

el secretario de Educación, Mario Alberto Álvarez Marín informó que el colegio no cerrará sus puertas en tanto el propietario de la infraestructura es de manera exclusiva la Alcaldía de Armenia, quién garantizará de manera plena la prestación del servicio educativo a la población que se encuentra matriculada conforme al calendario escolar 2020.

El próximo lunes 13 de enero vence el plazo para que los 440 abuelos y abuelas que resultaron favorecidos para recibir el subsidio Colombia Mayor en Armenia, puedan hacer efectivo el cobro correspondiente al mes de diciembre del año 2019. Todos los puntos de la empresa Facilísimo están autorizados para realizar el pago de los nuevos integrantes del subsidio

En deportes, comenzó trabajos el nuevo director técnico del Deportes Quindío el argentino Óscar Héctor Quintabani, que regresó al equipo milagroso después de 23 años con el propósito de lograr el ascenso a la primera categoría.

El estadio Centenario de Armenia está prácticamente listo para recibir el preolímpico de fútbol a partir del 19 de enero de este año donde se jugaran 10 partidos de todas las selecciones suramericanas entre ellas Colombia, espere información en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.